Die Angst hat sich deutlich in den Körper geschlichen. Am Anfang musste die Gestalt, die an Barbies Puppen-Freund Ken erinnert, nur sanft ihre Hand an die Wange legen musste, um ihr breites Lächeln aufzusetzen. Nun ist das Gesicht verzerrt und die Haltung ganz angespannt. Wenn sie einen Fuß unbedacht nach vorne setzt, wird wieder lautstark Musik gespielt. Also ruft die Figur schnell, was sie am Leben in Deutschland irritierend findet.