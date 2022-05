Kind, Karriere oder beides – wie frei können Frauen sich enzscheiden? Darüber hat Victoria Schulz das Theaterstück "Holy Red" geschrieben. Die Autorin und Studentin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig ist selbst Mutter und selbstständige Künstlerin. Sie weiß, welche Erwartungen als arbeitende Mutter in beiden Rollen auf Frauen einprasseln.



Und das hört man auch: Denn ihre persönlichen Erfahrungen, sowie Texte über Mental Load, die Care Revolution und Instagram-Posts von Müttern fließen mit in das Stück ein, das am Theater Magdeburg für die lange Nacht der jungen Dramatik inszeniert wurde. Dort begegnen sich vier Frauenrollen – von der heiligen Mutter Gottes über Superwoman bis hin zur knallharten Karrierefrau. Gemeinsam streiten sie sich auf der Bühne, zweifeln, und sprechen auch unschöne Wahrheiten aus. Ein polyphones Stück über vier Sichtweisen aufs Muttersein und Selbstverwirklichung.