Landesbühnen Sachsen Radebeul feiert das sächsische Puppentheater

Hauptinhalt

Die Geschichte des Puppenspiels hat in Sachsen lange Tradition, und tatsächlich gibt es im Freistaat noch immer eine einzigartige Dichte an Puppen- und Figurentheatern – speziell auch an festen Ensembles. Vom 2. bis 6. Mai 2023 kommt die Szene an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul zusammen. Worum es beim 9. Sächsischen Puppentheatertreffen geht, darüber hat MDR KULTUR mit Franziska Till, Puppenspielerin und Theaterpädagogin am Theater Radebeul, gesprochen.