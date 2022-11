Tom Böhm ist für Bühne und Kostüme verantwortlich und setzt, dem Regieansatz folgend, auf groteske Reduktion. Es gibt ein stufenhohes Spielpodest in der Mitte des Raumes. Dazu ein paar fahrbare Untersätze, aus denen Schilf wächst. Damit lassen sich schnell und unkompliziert immer neue Räume bauen. Gespielt wird ein bisschen wie im Grand Guignol, dem grotesken französischen Puppentheater. Alexander Wulke gibt einen aufgeblasenen Hauptmann. Der Doktor von Moritz Gabriel spielt wie ein aufgezogenes Spielzeug-Äffchen und der Tambourmajor von Grian Duesberg scheint beim Zirkus ausgeborgt. Den Vogel in Sachen Exzentrik schießt aber Michael Berndt-Cananá ab, der seinen Narren vom Rummelplatz bis hin zum musikalischen Volksverführer treibt. Das ist ein krudes Panoptikum, das man gerne anschaut. Man lacht viel, ohne den Ernst der Lage aus den Augen zu verlieren. Für den sind Woyzeck und Marie zuständig.

Szene aus

"Woyzeck": Marie und der Tambourmajor Bildrechte: Hans Ludwig Böhme

Johannes Korbbach gibt den Titelhelden. Er ist der verhetzte Typ, den es im Sprinter-Tempo durch die Szene treibt. Von der Kondition her kein Problem für den jungen Mann, dem aber auch die leisen Momente gelingen. Wenn er ins tiefe, mitunter allzu tiefe Nachdenken über sich und die Welt kommt und auf den von Eifersucht und Wahnsinn getragenen Gedanken, sein Liebstes im blutroten Mondschein umzubringen. Marie, ist eine von Maria Sommer gespielte Wandlerin zwischen Büchner-Zeit und heute. Eine mehr oder weniger alleinerziehende Mutter, der die Sorgen über den Kopf wachsen. Sorgen um das Kind, den ihr immer fremder werdenden Mann und die unstillbare Lebenslust, die da trotzdem in ihrem Herz schlägt. Dem Macho und Tambourmjor verfällst sie weniger, als dass sie ihn sich nimmt. Mit der bekannten tödlichen Konsequenz am nächtlichen See. Wo sie im Übrigen einen fast zärtlichen Tod in den Armen ihres Woyzeck stirbt. Nach 90 rasanten Minuten, die man nicht nur Teilnehmern am gymnasialen Leistungskurs Deutsch empfehlen kann.