Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen Weihnachtszeit 2022: Wo es noch Tickets gibt

Weihnachten ist die Zeit der Wunder – die Theater in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erzählen davon in Stücken für die ganze Familie: In Klassikern wie der Kinderoper "Hänsel und Gretel", im Ballett "Der Nussknacker", in alten und modernen Märchen frei nach Grimm, Andersen oder Michael Ende. Hier sind unsere Tipps für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für Kurzentschlossene im Advent 2022, mit Ticketinfo und Informationen zu den Stücken.