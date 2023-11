"Treue und edle Nacht" ist der letzte Lyrikband der in diesem Jahr verstorbenen Nobelpreisträgerin, in dem sich längere Versgedichte und kurze Prosagedichte vereinen zu einem Abschied ins Ungewisse. Zu lesen zweisprachig, auf Englisch und auf Deutsch: Ein Band wie eine poetische Umarmung, in die man sich staunend hineinlegt.