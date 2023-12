Eine neue Familie zieht in Canterville ein, und das alte Schlossgespenst will einen guten Eindruck machen – immerhin gehört es seit gut 400 Jahren zum Inventar. Also frischt es den mysteriösen Blutfleck auf und ölt die Ketten. Doch die neuen Mieter lassen sich davon nicht beeindrucken. Markus Bothe adaptiert die Geschichte von Oscar Wilde am Schauspiel Leipzig für die moderne Zeit.