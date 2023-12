Bildrechte: Carola Hölting

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen Weihnachten ins Theater: Für welche Stücke es noch Tickets gibt

20. Dezember 2023, 12:36 Uhr

Weihnachten ist die Zeit der Wunder – die Theater in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erzählen davon in Stücken für die ganze Familie: Etwa in der Kinderoper "Hänsel und Gretel", im Ballett "Der Nussknacker" und auch in dem beliebten Stück "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" nach Michael Ende. Das sind unsere Tipps für einen Theaterbesuch im Advent und zu Weihnachten 2023. Schnell sein, lohnt sich, denn Tickets sind heiß begehrt! Wir halten Sie in der Übersicht auf dem Laufenden. Hier erfahren Sie, für welche Stücke es noch Tickets gibt.