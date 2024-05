Bildrechte: MDR JUMP/Jeannine Völkel

Best-of-Bildergalerie WGT Leipzig: Das waren die spektakulärsten Outfits der letzten Jahre

06. Mai 2024, 11:20 Uhr

Pfingsten rückt näher und die Vorfreude auf das WGT 2024 in Leipzig steigt. Viele der Besucherinnen und Besucher werfen sich für das Wave-Gotik-Treffen jedes Jahr in fantasievolle und aufwendig gestaltete Outfits. Ob Gotik, Barock, Steampunk oder eigene Designs, ob bunt oder schwarz, mit Kopfschmuck oder Federn – wer noch Inspiration für das WGT 2024 in Leipzig sucht, findet hier Bilder der beeindruckendsten Outfits aus den vergangenen Jahren.