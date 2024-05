Anke Hachfeld und ihre Band kommen gern und häufig zum WGT. Spätestens mit dem Album "Elfensex" aus dem Jahr 2000 haben sie sich einen festen Platz in den Herzen des eher romantisch eingestellten Teils der Szene erarbeitet. Mila Mar berühren auf besondere Weise. Gesang in eigener, erdachter Sprache. Musik, die mal schwebt, mal tanzt, mal flirrt, mal drückt. Instrumentiert, so dass es hier an Mittelalter-Klänge erinnert und dort an Dead Can Dance. In Mila Mars Musik kann man wunderbar eintauchen und Zeit und Bezug zum Raum verlieren.