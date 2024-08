Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Aufruf Gartenideen für die Zukunft gesucht!

23. August 2024, 14:58 Uhr

Das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig und der Ökolöwe suchen Praxistipps von Laien für Laien. Die überzeugendsten, einfallsreichsten Projekte sollen ab Frühjahr 2025 in einer Ausstellung an einer Medienstation präsentiert werden. Egal, ob im Kleingarten, auf dem Balkon oder dem Dach, am Haus oder mitten in der Stadt - die Ideen sollen zum Nachmachen und Weiterentwickeln anregen.