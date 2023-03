Platzsparend Kartoffeln auf Balkon oder Terrasse anbauen

Auf dem Balkon oder der Terrasse wachsen Kartoffeln am besten in platzsparenden Töpfen oder in Pflanzsäcken. Die Ernte reicht zwar nur für wenige Mahlzeiten. Aber selbst angebaut, schmeckt es oft am besten. Auch für Familien mit Kindern bietet sich der Kartoffelanbau als kleines Experiment an. Neben einfachen, großen Gefäßen gibt es im Handel auch spezielle Kartoffeltürme und -töpfe. Das Prinzip bei diesen Produkten ist einfach: Zwei Töpfe stecken ineinander. Das äußere Gefäß ist ein ganz normaler Blumentopf mit Wasserablauf. Der innere Topf ist zum großen Teil offen. Er sieht also wie ein Gerüst aus, in dem die Kartoffelpflanze wächst, Wurzeln bildet und so die Erde festhält.