Buch des Monats Februar "Der antiautoritäre Garten" von Simone Kern

Naturnaher geht es kaum. Denn wenn sich selbst versamende Arten die Gartenarbeit übernehmen, ergibt das gleich einige Vorteile: Die Pflanzen finden ganz von selbst und mit großer Sicherheit den perfekten Wohlfühlort, der Gärtner hat zumindest am Anfang weniger zu tun, man fördert heimische Arten und lockt zahlreiche Tiere in den Garten. Man muss nur die richtigen Pflanzen einsetzen, denn auch invasive Arten haben Spaß am Vagabundieren im Garten. In diesem Buch erklärt die Autorin Simone Kern ihre Philosophie des Gärtnerns, die sie liebevoll mit antiautoritär beschreibt. Ein Erklär- und Anleitungsbuch, das kurzweilig ist und wenig autoritär viel Platz zum Ausprobieren lässt. Gestaltungsideen gibt es ebenso wie Pflanzenporträts und Tabellen mit vielen weiteren Arten, die sich für diese Art des Gärtnerns durchweg lohnen. Ein nützliches Buch für Fans naturnaher Gartengestaltung.