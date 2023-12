Der Kiebitz (Vanellus vanellus) wurde vom Nabu als Vogel des Jahres 2024 gekürt. Der Wiesenbrüter mit der hübschen Krone auf dem Kopf gilt als stark gefährdet. Früher brüteten Kiebitze vor allem in Mooren und Feuchtgebieten, heute sieht man sie auch auf Äckern und Wiesen.

In Gärten sind Kiebitze eher selten zu finden, aber halten Sie doch mal bei einem Spaziergang Ausschau. Besonders in Norddeutschland hat man gute Chancen, vor allem in der Nähe von Weiden oder Feuchtgebieten. Während der Balz vollführt der Kiebitz akrobatische Flüge, zieht Schleifen oder stürzt sich im Sturzflug zu Boden. Dabei schreit er lauthals. Bildrechte: picture alliance/dpa/BUND | Dieter Damschen

Die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde wählte die Kreuzotter zum Reptil des Jahres 2024. Die Viper wird bis zu 90 Zentimeter lang und trägt ein typisches Zickzack-Muster auf dem Rücken. Sie ist die am weitesten verbreitete Schlange überhaupt und eine von nur zwei Giftschlangenarten in Deutschland. Sie verträgt Kälte und kommt sogar am Polarkreis zurecht.