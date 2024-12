Zerstoßen Sie die Gewürze vorsichtig in einem Mörser. Dabei sollten auch die Kardamomkapseln und die Sternanis-Frucht geöffnet werden und die Samen herausfallen.

Bringen Sie dann den Weißwein zusammen mit den Gewürzen und dem Zucker zum Kochen. Rühren Sie so lange in der Mischung, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Vermischen Sie den noch heißen, gewürzten und gesüßten Weißwein in einem Gefäß mit einem Liter Rotwein. Lassen Sie den Hypocras zwei Tage bei Zimmertemperatur ziehen. Den gefilterten Gewürzwein können Sie kalt oder aufgewärmt genießen.