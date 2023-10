Vor der Pflanzung werden jungen Stauden zunächst in ihren Töpfen auf dem künftigen Beet angeordnet. Zuerst werden die Leitpflanzen, das heißt die Ziergräser, mittig auf der Fläche verteilt. Die immergrünen Euphorbien werden etwas weiter vorn aufgestellt, denn sie sind das ganze Jahr über zu sehen. Danach sind die blühenden Stauden (Mädchenauge und Kerzen-Knöterich) an der Reihe. Sie werden so gesetzt, dass die Blüten vor den Ziergräsern gut zur Geltung kommen. Ziel ist, dass die rötlich leuchtenden Blüten des Knöterichs vor den braunen Wedeln der Gräser erscheinen. Die niedrigen Bodendecker werden außen angeordnet. Nachdem die Pflanzen verteilt wurden, können sie in die Erde gebracht werden.

Die rötlich leuchtenden Blüten des Knöterichs sollen vor den braunen Wedeln der Gräser erscheinen, wenn das Beet fertig gestaltet und bepflanzt ist. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner