Im Februar/ März, wenn noch wenig blüht, erwachen die ersten Hummelköniginnen aus dem Winterschlaf. Sie machen sich auf die Suche nach Nektar um ihre eigenen Energiereserven aufzufüllen und sie suchen geeigneten Nistplätzen, um ihre Brut anzulegen. Das ist eine heikle Phase für die Hummelköniginnen und somit für das heranwachsende Hummelvolk. Denn zu Beginn, sind die Königinnen allein unterwegs und versorgen die Nachzucht noch selbst. Zu diesem Zeitpunkt ist das Angebot an Bienenweiden noch rar. Den ersten Energiedrink liefern verschiedene Weidenarten . Auch die Frühblüher spielen eine wichtige Rolle. Traubenhyazinthen, Schneeglanz und viele verschiedene Krokusarten sind für die Königinnen deshalb unerlässlich. "Besonders problematisch ist es in kühlen Jahren", sagt Brigitte Goss. Die Gärtnerin hat beobachtet, wie sich die Hummeköniginnen auf ihre im Gewächshaus vorgezogenen Frühblüher gestürzt haben, weil die Vegetation in der Natur einfach noch nicht so weit war.

Hummeln mit langen und kurzen Rüsseln In Deutschland gibt es etwa 36 Hummelarten. Die Hummeln werden in langrüsselige Arten, wie Ackerhummel und Gartenhummel, und kurzrüsselige Arten, wie Erdhummel und Baumhummeln, unterschieden. Dies ist für die Pflanzenauswahl im Garten wichtig.

Krokusse heizen ihre Blüten auf und sind für Hummeln ein perfektes Quartier. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Pflanzen Sie unbedingt großblumige violette Krokusse. Auch sie dienen den Hummelköniginnen als erste Schlafplätze nach dem Winterschlaf. Krokusse heizen ihre Blüten auf, so dass es in ihnen deutlich wärmer ist als im Außenbereich. Erdbewohnende Hummeln legen ihre Nester gerne in Hohlräumen unter Holzstößen, Totholz, Steinhaufen oder in Mäuselöchern an. Von Menschen gebaute Hummelkästen sind wohlgemeint, aber nicht immer der beste Lebensraum. Die Temperaturen in den Kästen schwanken oft stark. Zudem können Hummelwachsmotten der Brut schwer zu schaffen machen.