Wildbienen aus dem Internet

Jeweils 25 Stück hatte er bestellt, Rote, Blaue und Gehörnte Mauerbienen. Die Kokons werden in kleinen Schachteln verschickt, etwa so groß wie zwei Streichholzschachteln übereinander.

Wasser und Nahrung für Insekten

Die Saalfelds wissen als Naturfreunde, welche Blüten die Wildbienen besonders schätzen. In ihrem Garten haben sie das ganze Jahr über ein breites Angebot. Wichtig sind die Bienentränken, sagt Hannelore Saalfeld. Davon gibt es auf dem Grundstück gleich mehrere. Das Wasser brauchen die Mauerbienen auch für den Lehmverschluss ihrer Nester. Aber auch andere Wildbienen-Arten fühlen sich hier wohl. Hannelore Saalfeld zeigt auf einen unscheinbaren Haufen mit kleinen Zweigen und Blättern. Auch das ist ein Nest, gleich mehrere davon finden sich in den Beeten zwischen Kräutern, Gemüse und Zierpflanzen.

Pflanzaktion mit Frühblühern

Insekten sollen sich im Garten von Familie Saalfeld wohl fühlen. Bildrechte: MDR/ Ruth Breer Dass Insekten wichtig sind und geschützt werden müssen, ist für Hans-Joachim Saalfeld klar. So war er auch im vergangenen Herbst dabei, als die Arbeitsgruppe "BIFS" – Bienen- und Insekten-freundliches Seebach - des Fördervereins "Mein Seebach" zur Pflanzaktion rief. Rund 20.000 Frühblüher wurden überall im Ort in die Erde gesteckt, finanziert von der Gemeinde. Seebach soll aufblühen, ganz wörtlich, aber auch im übertragenen Sinn, sagt Bürgermeister Gerrit Häcker (parteilos). Er engagiert sich seit Jahren für die Ortsentwicklung. Sein Ziel: Die Brücke zu schlagen zwischen der stark von der Industrie geprägten Gemeinde und der Natur am Rand des Thüringer Waldes.

Seebach soll ein Ort werden, von dem die Einwohner sagen, dass sie dort leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen. Bürgermeister Gerrit Häcker

Dass eine blühende Gemeinde etwas für Insektenschutz tun müsse, dieser Gedanke sei im Zuge der Ortsentwicklung entstanden. Ein Schock seien für ihn die Fotos eines Imkers von seinem Bienenbestand gewesen: einmal kurz vor der Mahd von zwei großen Wiesen, einmal danach. Diese Wiesen waren mitten in der Blüte abgemäht worden. Danach waren kaum noch Bienen da.

Insektenhotels und Info-Schilder

Die öffentlichen Wiesen dürfen erstmal wachsen. Bildrechte: MDR/ Ruth Breer Um für das Anliegen bei den großen Flächenbesitzern im Ort, aber auch bei allen Haus- und Garteneigentümern zu werben, will die Gemeinde mit gutem Beispiel vorangehen. Sie hat ein Konzept in Auftrag gegeben. Wie oft sollen künftig die Gemeindewiesen gemäht werden? Was sollte wo angepflanzt werden, damit es in Seebach von März bis Oktober Nahrung für Insekten gibt? Im Moment lässt die Gemeinde ihre Wiesen erst einmal wachsen bis Ende Mai. Sie hat Schilder aufgestellt, die auf die Aktion hinweisen und Tipps geben, welche Pflanzen für Insekten besonders gute Nahrung bieten. Ein Unternehmer hat in seinem Betrieb fünf Insektenhotels gebaut, die im Ort verteilt aufgestellt sind. Der Bürgermeister kann sich auch Projekte mit dem Kindergarten oder der Schule vorstellen, Wettbewerbe oder Patenschaften.

Vom Schattenrasen zur Naturwiese