Eigentlich gibt es keine wirklich kletternden Erdbeeren, da die Pflanze keine Haftorgane hat, um sich an Mauerwerk oder Rankhilfen festzuhalten, erklärt Roswitha Zehelein-Schemm vom gleichnamigen Erdbeerhof im fränkischen Ehe. Es gibt aber Sorten, die sehr lange und viele Triebe ausbilden, die sich immer wieder verlängern. Die langen Ausläufer können einfach an einem Zaun, einem Rankgerüst oder einem Stab nach oben gebunden werden. So lassen sich schöne Effekte erzielen, die das Warten auf die reifen Früchte angenehm versüßen.

Eine spezielle Züchtung mit besonders langen Ranken ist der 'Klettertoni'. Die Erdbeere wächst, an ein Gerüst gebunden, über einen Meter in die Höhe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK