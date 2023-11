Mal ganz ehrlich: Im Schuppen muss es nicht so schön aussehen wie in Haus oder Wohnung. Dort tun einfach gebaute Gegenstände aus vorhandenen Materialien prima ihren Dienst. Die Basis für unsere Gartengerätehalterung ist eine Palette. Die gibt es natürlich im Baumarkt zu kaufen. Aber über Kleinanzeigen, Bekannte oder Kollege Zufall kommt man meist ohne Probleme an eine alte Palette. Und die reicht aus. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Eine Säge, Akkuschrauber oder Bohrmaschine mit verschiedenen Bits oder Bohrern, ein Maßband oder ein Zollstock, dazu Lineal und Stift zum Anzeichnen, Schraubenzieher und Hammer - mehr braucht es nicht. Wer die Werkzeuge nicht selber besitzt, fragt einfach mal freundlich beim Nachbarn. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Haken, Schrauben, Dübel - was immer im Keller vorhanden ist, darf zum Einsatz kommen. Dabei kommt es nicht auf schönes Aussehen an, sondern auf Funktionalität. Hier ist es unwichtig, ob die eine Schraube einen Langschlitz und die nächste einen Kreuzschlitz hat. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Nun heißt es sammeln: Alte Büchsen, Eimerchen, Blumenkästen - was immer passend erscheint, kann verwendet werden. Wir haben von einem anderen Projekt noch zwei Blumenkästen übrig, die exakt an die Palette passen. Ein alter Fahrradschlauch ist sehr nützlich. Gut passen würde auch eine alte Reling mit Haken aus der Küche oder eine magnetische Leiste. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Der Bau beginnt mit dem Messen. Nur selten lässt sich die Palette komplett verwenden. Je nachdem, in welche Ecke sie passen muss, wird sie angepasst. Unsere Palette ist für den Schuppen zu breit. Deshalb haben wir angezeichnet, an welcher Stelle gesägt werden muss, und den überstehenden Teil mit der Stichsäge entfernt. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Dadurch entsteht eine offene Seite. Die könnte man mit einem Brett oder Klötzen verschließen. Da unsere Palette mit dieser Seite in einer Ecke steht und zudem die Bretter sehr stabil sind, müssen wir in diesem Fall nichts tun. Die Wand bildet die Begrenzung. Zwischendurch heißt es probieren. Lassen sich im Schuppen auch Geräte mir sehr langem Stiel oder Griff in die Palette schieben? Das passt bei uns nicht, so dass wir das obere Brett an der rechten Seite kürzen müssen. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Die Palette soll im Schuppen an der Wand befestigt werden, so dass sie nicht kippt. Da die Palette aber viel zu dick ist, um einfach durchzubohren, kommen an die Rückseite zwei schmale Leisten zur späteren Befestigung. Sie lassen sich mit Holzschrauben schnell und einfach anbringen. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Die Vorderseite der Palette wird nun bestückt. Am besten werden erst einmal alle vorhandenen Haken, Kästen und Eimerchen verteilt. Wie passt es am besten? Dann alle Teile einschrauben, anbohren oder einhängen.

Ein Fahrradschlauch kann auf der Palette festgetackert oder angeschraubt werden. Er hält kleine Werkzeuge wie Unkrautstecher und Schaufel. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Es gibt extra für Palette gefertigte Kästen, die sich gut einhängen lassen. Andere Kästen könnten beispielsweise mit Stricken aufgehängt werden. Auch Blumentöpfe mit Aufhängung funktionieren gut. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

An eingeschraubten Haken können Kleinteile aufgehängt werden. Größere Haken halten Eimerchen oder kleine Netze. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Ist die Gerätehalterung fertig, wird sie im Schuppen an die Wand geschraubt. Und dann kann endlich eingeräumt werden. Die schmalen Stiele der Gartengeräte stecken in der Palette und haben dort genug Platz. Da Schaufelblatt, Rechen und Co. nach oben zeigen, lässt sich das passende Werkzeuge schnell finden und herausnehmen. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Handschaufeln, Gartenscheren, Gießkannentüllen, Schläuche und all der andere kleine Kram sind übersichtlich auf der Vorderseite der Palette eingeräumt. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf