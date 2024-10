Bodendeckende Bambusarten benötigen einen starken Rückschnitt im Vorfrühling und einen weiteren schwächeren Rückschnitt im Hochsommer. Bambushecken (Fargesia) können "in Form" geschnitten und gekürzt werden. Die Triebe verzweigen an der Schnittstelle. So wird die Hecke dichter. Bei Bambushecken reicht ein Rückschnitt pro Jahr, aber erst wenn die neu gebildeten Halme ganz ausgereift sind. Hohe bis mittelhohe Bambusarten sollten alle paar Jahre ausgelichtet werden. Dazu werden überalterte Halme bodennah abgeschnitten. Diese Bambusstäbe können im Garten vielfältig verwendet werden.

Sasa-Arten wachsen in der Sonne wie im Schatten. Sie besitzen große breite Blätter und werden in der Regel nicht hoch. Sie breiten sich aber sehr stark über Wurzelausläufer aus. Sie eignen sich deshalb nur für die Kübelbepflanzung. Wurzelreste unbedingt im Hausmüll entsorgen! Nicht auf dem Kompost!

Rhizomsperren bestehen aus einer 70 Zentimeter breiten und zwei Millimeter starken Polyethylenfolie (PE). Die Länge der Folie bemisst sich am Umfang des Pflanzloches. Das Pflanzloch wird mindestens doppelt so groß ausgehoben wie der Ballendurchmesser. Die Folie wird zu einem Ring geformt und an der kurzen, 70 Zentimeter breiten Seite mit einer Aluschiene verbunden und verschraubt. Dieser Bahnenring wird senkrecht in den Boden eingegraben. Wichtig ist, dass der Kunststoffring drei bis fünf Zentimeter aus dem Boden ragt. Die Rhizomsperre begrenzt den für den Bambus vorgesehen Wuchsplatz. Sie kann auch viel größer als das Pflanzloch angelegt werden.