Wenn Anita Kühr ihre Ramblerrose bestaunen will, muss sie den Kopf in den Nacken legen: Fast sechs Meter groß ist ihre 'Venusta Pendula' im Innenhof geworden. Die hoch rankende Rose zählt zu den stark wachsenden Ramblern. Der Name stammt aus dem Englischen: "to ramble" bedeutet umherstreifen oder -schweifen. Die Kletterkünstler eignen sich dafür, einen hohen Rosenbogen oder Pavillon, eine Pergola, Hecke, Garage oder Hauswand zu verschönern. Bei Gärtnerin Anita Kühr hat die rosa-weiß blühende Pflanze einen hohen Pfosten erklommen, der einbetoniert wurde.

Märchenhafter Anblick: Die Ramblerrose 'Ayshire Queen' erklimmt eine Rankhilfe an einer Hauswand. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss