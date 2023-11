Bonsais entstanden aus der buddhistischen Tradition, vor einem Baum zu beten

Aus fast jeder Pflanze lässt sich ein Bonsai kultivieren - der Fantasie sind bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt

Durch die flache Schale und die geringe Menge Substrat ist der Pflegeaufwand eines Bonsai sehr hoch

Ursprung des Bonsai

Ein wichtiges Ritual des Buddhismus ist das Meditieren vor einem Baum, um innere Ruhe zu erlangen. Hierzu war es ursprünglich üblich, in den Garten oder den Wald zu gehen und sich dort im Lotossitz vor den Baum zu setzen. Jedoch war es im alten China nicht schicklich für eine Dame, sich allzu weit außerhalb des Hauses zu bewegen.

Als schließlich ab dem Ende des zehnten Jahrhunderts die sogenannten Lotusfüße in Mode kamen, war es Frauen der gehobenen Schicht, darunter auch jenen der Kaiserfamilie, gar nicht mehr möglich, weit zu gehen. Daher mussten die Frauen immer in und aus dem Garten getragen werden, wenn sie meditieren wollten. Das soll einen chinesischen Gärtner auf die Idee gebracht haben, den Baum lieber zu den Frauen zu bringen, als umgekehrt.

Also suchten sich die kaiserlichen Gärtner kleine Bäume und pflanzten diese in Schalen. Diese Schalenbäume nannten sie Penjing. Später kam diese Kunstform auch nach Japan und wurde dort durch verschiedene Schnitttechniken perfektioniert. Die Japaner nannten ihre Formgehölze "Anpflanzung in der Schale", in ihrer Sprache Bonsai. Bildrechte: MDR/Estha Taddigs

Geeignete Pflanzen für Bonsai

Im Prinzip lässt sich aus fast jeder höheren Pflanze ein Bonsai kultivieren. Die normale Wurzelentwicklung wird durch einen kleineren Topf beschränkt. Das Größenwachstum nimmt mit der Zeit ab und die Blätter bleiben kleiner. Die gewählte Baumart sollte einen möglichst dicken und verholzenden Stamm ausbilden und Blätter, Nadeln oder zu erwartende Früchte sollten bereits von Natur aus nicht zu groß ausfallen.

Gut geeignet und sehr preiswert zu bekommen sind Laubbäume wie Birken oder Nadelbäume wie Lärchen. Ideal ist auch ein Fünffingerstrauch (Potentilla fruticosa). Der Busch kann zum Minibaum erzogen werden und blüht mit etwas Glück sogar. Schön ist, dass er schon in jungen Jahren durch seine wie abgeblättert wirkenden Triebe uralt wirkt. Aber auch aus Eichen, Buchen, Fichten oder Scheinzypressen können Bonsais. Der Japanische Ahorn ist besser geeignet als der einheimische, weil er kleine Blätter ausbildet. Bei der Anzucht aus heimischen Gewächsen lernt der Anfänger viel über die Kultivierung von Bonsai. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Tipps für Einsteiger

Einsteiger sollten ihren ersten Bonsai nicht in den schönen flachen Schalen kultivieren, sondern besser in normalen Blumentöpfen. Diese bieten der Pflanze etwas mehr Erde und damit Wasserspeichermöglichkeiten. Das Substrat sollte sich aber nicht vom dem üblichen in der flachen Schale unterscheiden. Nach einem Jahr darf umgetopft werden. Erst wenn das klappt, lohnt sich die Anschaffung teurer Prachtexemplare.

Baumarkt-Bonsai oder echter Bonsai?

Bonsais werden inzwischen in jedem Gartencenter angeboten. Diese sind jedoch oft keine richtigen Bonsaibäume. Ein Original ist ein Gesamtkunstwerk, ein Baum ohne sichtbare Schnittstellen, der aussieht, als wäre er in der Natur gewachsen. Die Schale sollte in etwa so tief sein, wie der Stamm breit ist. Echte Bonsai haben ein gestalterisches Konzept, wie die streng aufrechte Form (Chokkan), die windgepeitschte Form (Fukinagashi), die Besenform (Hokidachi) oder die Wurzelform (Neagari). Billige Bonsais lassen solche Stile vermissen.

Bonsai im Zimmer und im Garten kultivieren