In weiß, leichtem rosé oder zartem weißgrün blühen die Blütenkegel der Rispenhortensien im Spätsommer. Jeder einzele ist so groß wie eine Hand. Jeder Strauch hängt voller Blütenkegel. Was für ein Schauspiel!

Blüten der Rispenhortensie

Die kegelförmigen Blüten werden bis zu 30 Zentimeter lang. Es gibt Sorten mit vielen echten Blüten als Insektennährpflanzen und Sorten, die ihre Farbe im Verblühen von weiß bis rot ändern. Die Blüten halten bis in den Spätherbst. Die Blütenstände können getrocknet zu Sträußen und Kränzen verarbeitet werden.

Die bis zu zwei Meter hohen Sträucher entwickeln sich an einem windgeschützten Standort bei gleichmäßiger Bodenfeuchte und in einem humosen und kalkarmen Boden am Schönsten. Sie sind aber auch mit einem weniger günstigen Standort zufrieden.

Gieße die Pflanzen bei anhaltender Trockenheit und mulche den Boden, damit möglichst wenig Wasser verdunstet. Dünge maßvoll! Ein hoher Nährstoffgehalt des Bodens lässt die Triebe zu stark wachsen, so dass die Sträucher zum Ende des Sommers auseinanderbrechen können. Bildrechte: MDR/Brigitte Goss

Rispenhortensien werden als Topfware angeboten und sollten zügig in einen größeren Kübel umgetopft oder in die Erde gepflanzt werden. Das Pflanzloch sollte doppelt so groß ausgehoben werden, wie der Topfballen groß ist. Fülle den Boden mit Pflanzerde oder guter Gartenerde so weit auf, bis der Topfballen genau mit der Erdoberkante abschließt. Pflanze die Rispenhortensie nicht tiefer. Lockere den Wurzelballen, damit die Pflanze angeregt wird, Wurzeln ins umliegende Erdreich zu bilden. Düngen brauchst du bei der Pflanzung nicht, wenn die Erde an sich nährstoffreich ist. Brigitte gibt meist etwas Schafwollpellets oder Maltaflor in das Pflanzloch, das muss aber nicht sein.