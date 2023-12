Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Sommerpflanze Echinacea: Großer Auftritt für Sonnenhüte im Garten

Im Hochsommer haben Sonnenhüte, die aus Nordamerika stammen, ihren großen Auftritt. Vertreter der Gattung Echinacea zählen zu den Bienenweiden und locken auch Schmetterlinge an. Außerdem blühen die Präriestauden sehr ausdauernd. So kann man bis in den Herbst hinein Freude an ihnen haben.