Margeriten verzaubern vom Sommer bis in den Herbst mit bezaubernden Blüten. Sie wachsen horstig und bilden so oft kleine Grüppchen. Zur Gattung der Sommer-Margeriten (Leucanthemum) gehören 42 verschiedene Arten. Heimisch sind sie in ganz Europa, wenn auch einzelne Arten nur in bestimmten Gegenden wachsen. Viele Margeriten ähneln einander, sind aber in ihren Eigenschaften unterschiedlich. Gute Partner sind Lavendel, Mohn, Phlox, Sonnenhut oder Steppenkerzen.