Pflanzen Sie die Rutenhirse zwischen März und April in mageren, durchlässigen Boden an einen sonnigen Standort. Achten Sie bei der Tiefe des Pflanzloches darauf, dass die Oberkante des Topfes mit der Oberkante des Beetes übereinstimmt.

Rutenhirse lässt sich gut mit Amsonien (im Bild) kombinieren. Bildrechte: MDR/Teresa Herlitzius

Das Panicum ist eine Solitärpflanze, d.h. sie wirkt für sich und ist ein wahrer Blickfang im Beet. Setzen Sie die Rutenhirse gezielt bei Pflanzungen ein. Mehr als zwei bis drei Pflanzen pro Quadratmeter, sollten es nicht sein, empfiehlt Pflanzplaner Daniel Zugwurst.



Als Begleitpflanzen eignen sich beim Panicum alle Pflanzen, die sich in der Steppe und in der Prärie wohlfühlen würden. Astern-Arten, Katzenminze und Steppensalbei lassen sich gut mit der Rutenhirse kombinieren. Aber auch Amsonien oder Kalimeris passen gut zu dem Ziergras. In Kombination mit Lavendel bekommt das Beet ein mediterranes Flair. Für Blütenpracht im Frühjahr können Sie auch Blumenzwiebeln ins Beet bringen. Wildtulpen oder Narzissen passen gut zu Rutenhirse.