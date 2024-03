Wählen Sie einen sonnigen Standort mit durchlässigem Boden . Staunässe mögen die meisten Zwiebelpflanzen nicht.

Lockern Sie den Boden vor dem Einsetzen gut auf und bringen Sie eine Schicht Sand in das Pflanzloch ein, wenn der Boden in Ihrem Garten sehr lehmig sein sollte. Gepflanzt wird am besten, wenn der Boden frostfrei , aber nicht zu warm ist. Die Bodentemperatur sollte nicht über 10 Grad liegen.

Je später die Frühblüher gepflanzt werden, desto besser müssen sie vor plötzlichem Frost geschützt werden.

Narzissen dürfen nicht zu spät gepflanzt werden, da sie länger als andere Frühblüher brauchen, um Wurzeln zu bilden.

Die Blumenzwiebel sollte so tief gepflanzt werden, dass darüber die doppelte bis dreifache Zwiebelhöhe Erde liegt.

Erde liegt. Je größer eine Zwiebel ist, umso mehr Platz braucht sie im Boden.

Pflanzen Sie Blumenzwiebeln nicht direkt übereinander.

Pflanzzeitpunkt: Frostschäden an Blumenzwiebeln vermeiden

Beim Eingraben gibt es eine einfache, aber wichtige Faustregel: Die Blumenzwiebel sollte so tief im Boden vergraben werden, dass darüber die doppelte bis dreifache Zwiebelhöhe Erde liegt. Bei Tulpen sollten es zum Beispiel acht bis zehn Zentimeter sein. Wenn Sie Blumenzwiebeln nicht tief genug eingraben, sind Frostschäden möglich. Beim Bearbeiten des Beetes ist außerdem das Risiko höher, die darin liegenden Zwiebeln zu verletzen. Grundsätzlich danken es Ihnen die Blumen, wenn die Erde wasserdurchlässig und nährstoffreich ist. Geben Sie am besten eine dünne Lage Kompost oder Pflanzerde obenauf, wenn die Zwiebeln erst Ende November oder Anfang Dezember in die Erde kommen. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Bei Frühblühern gilt wie bei anderen Pflanzen auch: Die Beetgestaltung sollte zu Ihrem Gartenstil passen. Für manche lohnt es sich vielleicht, vorher einen Plan zu machen, bevor die Zwiebeln und Knollen in die Erde kommen. Andernfalls fehlt der rote Faden im Garten - und das Ergebnis im Frühjahr enttäuscht. Entscheiden Sie sich für bestimmte Farben und Formen, die Sie miteinander kombinieren möchten.

Bei großen Frühblühern - wie Kaiserkrone oder Zierlauch - sollten etwa 20 bis 30 Zentimeter Platz zwischen den einzelnen Zwiebeln bleiben.

Bei mittleren Zwiebelgrößen - wie Narzissen oder Tulpen - können Sie Gruppen von drei bis fünf Zwiebeln auf eine Fläche von 30 Quadratzentimeter stecken.

Bei kleinen Zwiebelgrößen - wie Krokussen oder Schneeglöckchen - können zehn bis 15 Zwiebeln auf engen Raum gepflanzt werden. Bildrechte: MDR/Michael Wenkel

Pflanzen Sie die großen Frühblüher gruppenweise und stellen Sie Schilder auf, damit nicht in Vergessenheit gerät, wo sich welche Blume öffnet. Setzen Sie verschiedene Arten nicht zu eng nebeneinander - so verhindern Sie die Ausbreitung von Pilzkrankheiten. Acht Zentimeter Mindestabstand sollten es bei Tulpen und Narzissen sein. Bei kleineren Zwiebeln reichen etwa fünf Zentimeter aus. Der gewünschte Standort sollte zu den Ansprüchen des Frühblühers passen. Im Kübel können Sie die Zwiebeln enger setzen. Manche Frühblüher - Schneeglöckchen, Winterlinge, Krokusse oder Wildtulpen beispielsweise - verwildern im Garten. Wer das möchte, sollte einen Standort aussuchen, an dem sich die Blumen ungestört ausbreiten können. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Winterlinge (Eranthis)

Krokusse (Crocus)

Traubenhyazinthen (Muscari)

Hyazinthen (Hyacinthus)

Tulpen (Tulipa)

Narzissen (Narcissus)

Puschkinia

Blausterne (Scilla/Hyacinthoides)

Anemonen

Zierlauch (Allium)

Kaiserkrone (Fritillaria)

Für eher feuchte Standorte geeignet:

Schachbrettblume (Fritillaria meleagris)

Sommer-Knotenblume (Leucojum aestivum)

Bei Problemen mit Wühlmäusen:

Narzissen, Zwiebeln möglichst gut verteilt zwischen den anderen Pflanzen setzen

Besondere Sorte: Dichternarzisse (Narcissus poeticus var. recurvus), weiß blühend mit rotgerändertem gelben Auge, kann durch Brutzwiebeln vermehrt und verwildert werden Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

Beim Pflanzen können Sie auch das Zufallsprinzip anwenden. Die aus Holland stammenden Gärtnerinnen Jolanda van Amerom und Miek Stap arbeiten gerne mit der Wurfmethode. Die funktioniert so: Mischen Sie verschiedene Blumenzwiebeln in einem Eimer oder einer Schubkarre. Werfen Sie sie dann mit beiden Händen schwungvoll auf das vorbereitete Beet. Wo die Zwiebeln landen, werden sie eingegraben. So ergibt sich im Frühling ein natürlich wirkendes Bild. Mit diesem Trick lassen sich die Frühblüher auch schön mit Sommer- und Herbststauden kombinieren. Diese Idee geht auf die niederländische Landschaftsarchitektin Jacqueline van der Kloet zurück, wie Miek Stap von der Handelsgärtnerei van Amerom in Ostingersleben erzählt. Van der Kloets Prinzip sei: Zwiebelblumen, Stauden und Gehölze kunstvoll mischen, ohne dass das Ergebnis künstlich wirkt. Dabei werden zuerst die Stauden auf der Pflanzfläche verteilt und dann die Zwiebeln dazwischen geworfen. Im Anschluss wird alles der Reihe nach in die Erde gepflanzt. Dabei kann man sich einfach von der einen zur anderen Seite vorarbeiten. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner