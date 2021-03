Ihr Name ist Programm. "Mariechen" ist nicht nur die Verkleinerungsform von Marie, sondern - wenn man es sächsisch ausspricht - die Aufforderung, an der Pflanze zu schnuppern. So heißt es als Begründung beim Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden - Pillnitz. Dort wurde die neue Begonie getestet und offenbar für gut befunden, denn der Landesverband Gartenbau hat Mariechen zur Balkonpflanze des Jahres 2017 gekürt.