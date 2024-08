Der richtige Standort und Pflege von Begonien

So elegant sie erscheint, so pflegeleicht ist die Begonie doch. Den meisten Arten und Sorten genügt ein halbschattiger Standort im Freien oder im Zimmer, um zu gedeihen. Die Pflanze steht am besten an einem Platz, wo sie vor Regen und Wind geschützt ist, damit die Blüten keinen Schaden nehmen. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Zu viel Wasser von oben kann dazu führen, dass die Knollen faulen. Kunstdünger mögen die salzempfindlichen Gewächse übrigens auch nicht. Besser ist es, sie in lockeren, humusreichen Boden zu setzen, aus dem sie sich ihre Nahrung selbst holen. Das Gießen darf jedoch in keinem Falle vergessen werden, denn Trockenstress können Begonien nicht verkraften. Er führt zu Blütenabwurf und Welke. Staunässe ist ebenfalls schädlich. Die Faustregel lautet: Die Erde der Begonien sollte abtrocknen, aber nicht austrocknen. Bildrechte: MDR/Annett Zündorf

Begonien vermehren

Die Vermehrung kann im privaten Anbau nur über Stecklinge oder die Teilung der Knollen erfolgen, da das Saatgut der Begonien winzig ist und nicht lange fruchtbar bleibt. Stecklinge können von den wurzelbildenden Formen jederzeit genommen werden. Hierbei gilt, dass diese immer besser anwurzeln, wenn sie nicht blühen.

Eine besondere Art der Stecklingsvermehrung mit einem so genannten Blattsteckling ist bei der Begonie ebenfalls möglich. Hierfür schneidet man einzelne Blätter ab. Diese werden entlang der dickeren Blattnerven mit einem Messer durchstochen und sofort auf feuchte Anzuchterde gelegt. Diese wird feucht gehalten und mit einer Folie abgedeckt. Einmal täglich sollte gelüftet werden, um Schimmelbefall zu vermeiden. Nach etwa 14 Tagen haben sich an den Schnittstellen zahlreiche Tochterpflanzen gebildet. Sobald sie etwa drei Blätter ausgebildet haben, können sie abgenommen werden.

Begonien überwintern

Die Überwinterung gelingt am besten an einem hellen und kühlen Platz mit Temperaturen zwischen 10 und 15°C. Die Knollen sollten in lockerem Substrat lagern. Zeigen sich beim Ausgraben im Frühjahr Schäden an größeren Knollen, können die betroffenen Stellen mit einem sauberen, scharfen Messer entfernt werden. Ab März können die Begonienknollen in einer flachen Schale in Erde-Sand-Gemisch angetrieben werden. Knollen und Substrat dürfen nicht austrocknen. Wer keine alte Pflanze überwintern will, kann sie durch Stecklinge sowohl verjüngen als auch vermehren. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Mit Begonien den Garten gestalten

Besonders schön wirken Pflanzenkombinationen, in denen sich mehrere Farbtöne wiederholen. Hier bietet es sich an, die Blütenfarben des Edellieschens mit den Blattfarben von Blattbegonien abzustimmen. Mit einigen kontrastierenden Begonien können auch schöne Muster in halbschattige Gartenbeete gepflanzt werden.

Ebenfalls ein Blickfang kann durch gezielte Kombination von hellen und dunklen Tönen entstehen. Hierzu können weiß blühende, aber dunkellaubige Eisbegonien mit ebenfalls weiß blühenden Edellieschen gepflanzt werden. In Reihe gepflanzt wirken sie ordentlich und geradlinig. In Wellenlinien gepflanzt entsteht ein belebtes Bild an absonnigen bis halbschattigen Plätzen des Gartens.