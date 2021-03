Für die zarten Jungpflanzen ist es draußen noch recht kühl, deshalb sollten sie mit einem Vlies vor Frost geschützt werden. Ebenfalls hilfreich: Das Stroh auf dem Hügelbeet an sonnigen Tagen zur Seite packen, so dass sich das Hügelbeet etwas erwärmen kann. Später sollte das Stroh aber zurück aufs Beet. Es hält dann die Wärme, schützt vor Austrocknung und verhindert, dass unerwünschte Pflanzen sprießen. "Gießen Sie die Pflanzen ordentlich an!", rät Krumbein. Das gilt auch, wenn die Erde feucht ist. Durch das Gießen werden die Wurzeln mit Erde eingeschlämmt und bekommen so besseren Kontakt zum Boden.