Um das Hügelbeet zu bewässern, gibt es zwei verschiedene Methoden: Entweder wird oben eine Gießrinne oder eine Gießmulde angelegt. Diese Vertiefungen verhindern, dass das Wasser an den Seiten des Hügels einfach nach unten fließt. Oder auf dem Hügel werden Blumentöpfe eingegraben, in deren Öffnungen dann gegossen wird. Im Sommer kann der Gartenschlauch einfach in die Töpfe gehalten werden - und das Wasser sickert ganz langsam in den Hügel hinein. Eine Schicht Mulch auf dem Hügelbeet verhindert zusätzlich das Austrocknen der Oberfläche.

Für das Gießwasser können oben ins Hügelbeet ausrangierte Blumentöpfe eingegraben werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK