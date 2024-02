Die besten Edelreiser sind gerade und kräftige (mindestens bleistiftdicke und 30 cm lange) Triebe, die im vorangegangenen Jahr gewachsen sind, am besten aus gut besonnter Lage. In der Regel eignen sich das untere und das mittlere Drittel eines Triebs besonders gut. Die Spitzen sind oft zu dünn, nicht so gut ausgereift und haben nicht so viele Reservestoffe eingelagert, die das Edelreis bis zum Verwachsen mit der Unterlage versorgen müssen. Als Edelreiser eignen sich beispielsweise die senkrecht nach oben wachsenden Wasserschosser. Je frischer die Reiser, desto besser, sagt Gärtnermeister Matthias Bauch.