Pflanzen natürlich schützen Blattläuse: Was hilft? Tipps gegen die Schädlinge

Auch wenn Blattläuse in Massen an Gehölzen, Kräutern und Gemüsepflanzen auftreten, ist das kein Grund zur Panik. Meist haben Nützlinge das Problem in nur wenigen Wochen beseitigt. Gärtnerin Brigitte Goss rät deshalb, Geduld zu haben. Auch vorbeugend hilft es, Pflanzen zu stärken und zum Beispiel an einen luftigen Platz zu setzen.