Das MDR Garten-Wintervögel-Quiz: Kennen Sie diese Vögel?

In der kalten Jahreszeit lassen sich mit etwas Glück zahlreiche Vögel in Gärten, Parks und Wäldern beobachten. Mit dem MDR Garten-Wintervögel-Quiz können Sie Ihr Wissen unterhaltsam testen. Ordnen Sie einfach die Vogelnamen auf den Karten den richtigen Bildern zu! Dabei trainieren Sie gleichzeitig Ihr Kurzzeitgedächtnis. Acht verschiedene Vögel haben sich in dem Legespiel versteckt. Können Sie alle Fotos und Namen der Vogelarten einander zuordnen? Doch aufgepasst, die Zeit läuft!