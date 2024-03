Ziel des Legespiels ist es, die auf acht Karten abgebildeten Frühblüher innerhalb einer bestimmten Zeit den richtigen Namen auf den übrigen acht Karten zuzuordnen. Wenn Sie per Mausklick eine Karte mit einem Vogelbild darauf umgedreht haben, müssen Sie im nächsten Schritt die Karte mit dem dazu passenden Artnamen finden - und umgekehrt.



Haben Sie zum Beispiel die Karte mit dem Wort "Narzisse" umgedreht, gilt es nun, die Karte mit dem Foto einer Narzisse zu finden und umzudrehen. Drehen Sie wiederum das Bild eines Frühblühers um, müssen Sie diesen zunächst erkennen - und dann noch die Karte mit seinem Namen finden und umdrehen.



Gelingt Ihnen dies, so haben Sie eines von insgesamt acht Kartenpärchen aus Foto und Frühblüher gefunden. Nach und nach decken Sie nun auf diese Weise alle Pärchen auf. Sie haben gewonnen, wenn es Ihnen innerhalb der vorgegebenen Zeit gelingt, allen Frühblühern den richtigen Namen zuzuordnen - und somit alle Pärchen in dem Legespiel zu finden.