Bildrechte: MDR/Miriam Ritter "Heute geht es um dich!", verkündet eine Moderatorin, bevor das MDR-Sinfonieorchester zu spielen beginnt. Vor ihr sitzen knapp 200 Jugendliche im MDR-Orchestersaal am Leipziger Augustusplatz. Und tatsächlich dreht sich in diesem Schulkonzert von MDR KLASSIK alles um die Gäste im Publikum – nicht um Beethoven um Brahms, um Grieg und Haydn. Es gibt kein Programmheft, keine Informationen zu den gespielten Stücken oder den Komponisten. Stattdessen lautet das Thema: Identität.

Emotionen statt Musikunterricht

Bildrechte: MDR/Miriam Ritter Das ist das Konzept des Projekts "Concertlab": In einem Seminar an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar entwickelten Lehramtsstudierende mit Prof. Kai Martin und Dozentin Julia Keidl, begleitet von MDR KLASSIK, ein modernes Konzertformat für Jugendliche. MDR-Musikvermittler Ekkehard Vogler stand in engem Austausch mit der Gruppe und berichtet: "Die Studierenden hatten erst andere Pläne, die aber zum Teil auch an ganz banalen Dingen wie der Raumgröße oder dem Brandschutz scheiterten. Letztlich haben sie dann ein musikalisch ganz klassisches Programm gewählt, das aber mit einem völlig neuen Ansatz verbunden: Die Musik soll ein Erlebnis sein, das über die Emotionen aufgenommen wird."

Bildrechte: Thea Ulbricht Während das Orchester unter Leitung von Tobias Engeli die passende Musik spielt, werden auf zwei großen Bildschirmen Bilder von buntem Rauch oder sprudelndem Wasser eingeblendet. Darauf stehen Fragen: Wer bin ich? Wann fühle ich mich frei? Was macht mich wütend oder glücklich? Daran sollen die Jugendlichen anknüpfen und in die Musik als Ausdruck ihrer Gefühle und Gedanken eintauchen. In ihren Moderationen geben die Studierenden weitere Anstöße und am Ende eine starke Botschaft: "Trau dich so zu sein, wie du bist und wie du sein möchtest!"

"Das war mal was anderes!"

Bildrechte: MDR/Miriam Ritter Fazit von Ekkehard Vogler: "Das 'Concertlab' war ein Wagnis für MDR KLASSIK, weil erst kurz vorher klar war, was ungefähr passieren würde. Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis und habe auch tolle Rückmeldungen von den Lehrkräften bekommen." Und auch die Jugendlichen waren begeistert. Einige Kommentare: "Das war mal was anderes!" "Die Musik war so schön, das hat alles so zusammengepasst, ich fand das echt klasse." "In mir hat es ausgelöst, dass ich mir sicherer bin, dass ich ich selber sein kann und jeder etwas anderes mag." "Ich hatte etwas Langweiliges erwartet, aber es war richtig gut."