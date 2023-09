HFC-Auswärtsmisere hält an

Zehn Gegentore und keine Punkte – so sieht die Auswärtsbilanz des Halleschen FC nach drei Drittliga-Spielen in der Fremde bisher aus. Saisonübergreifend war es in Liga 3 bereits die sechste Niederlage in Folge auf fremdem Platz. Die HFC-Experten des MDR, Stephan Weidling und Marius Rudolph, bleiben dennoch zuversichtlich. Denn trotz der erneuten Niederlage zeigt die Leistungskurve weiter nach oben. Für das bevorstehende Heimspiel gegen 1860 München winkt Trainer Sreto Ristic eine weitere Option.