Nur vier Punkte nach vier Spieltagen, dazu Platz 17: Der Hallesche FC findet sich einen Monat nach Saisonbeginn der 3. Liga in jener Tabellenregion wieder, aus welcher sich die Mannschaft eigentlich heraushalten wollte. Den neuen Kader bezeichnete Sportdirektor Thomas Sobotzik vor dem Saisonstart noch als stärker als den letzten . Der Blick auf die Tabelle zeigt allerdings kaum Verbesserung. In den ersten vier Spieltagen der letzten Saison holte der HFC nur einen Punkt weniger, stand damit sogar auf Platz 14.

Geblieben ist die Auswärtsschwäche. Seine vier Punkte holte der HFC bisher ausschließlich im heimischen Stadion. Die beiden Auswärtspartien dieser Spielzeit gingen jeweils verloren, das deutliche 0:4 in Ingolstadt und jüngst das knappe 2:3 in Mannheim. Saisonübergreifend stehen damit fünf Niederlagen in Folge auf fremdem Platz. In der vergangenen Drittliga-Saison holte der HFC am Ende nur 15 seiner 41 Punkte auswärts.