Dr. Ulf Hengst, Facharzt für Innere Medizin in Gotha, räumt durchaus ein, dass nicht jeder Raucher alles bekommt, was an Erkrankungen im Angebot ist, aber leider weiß man das immer erst hinterher. Also: Ob man anfällig ist für die diversen Krebsarten, für Lungenschädigungen aller Art, Stichwort COPD, oder wie das Herz und die Blutgefäße reagieren, Stichwort Raucherbein.