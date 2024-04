Zum Beispiel könnte bei einem medizinischen Notfall ein Halt des Zuges auf offener Strecke kontraproduktiv sein, einen Bahnhof erreichen die Rettungskräfte in vielen Fällen ganz sicher schneller, trotz vorhandener Rettungswege an den Gleisen.

Hier wäre demzufolge eine Information an den Triebfahrzeugführer mitunter die bessere Entscheidung, der Kontakt zur Leitstelle hat. Auch wenn weder Straßenbahn noch Zug nach dem Betätigen der Notbremse abgeschleppt werden müssen, also theoretisch weiterfahren können, ein Betätigen der Bremse "aus Spaß" kann teuer werden.

Dass oft eine Tür schuld ist, liegt an der puren Anzahl und jede einzelne davon hat Sicherheitskontakte. Am Fahrstuhlkorb selbst und an den Etagentüren. Da kommt einiges zusammen. Bleibt der Fahrstuhl stehen, dann ist der Alarmknopf die richtige Wahl. Diese muss man in der Regel drei Sekunden drücken, erst dann wird die Verbindung zur Sprechstelle aufgebaut. Das erklärt auch, dass versehentliches Drücken in der Regel folgenlos bleibt und der Eindruck entsteht, das würde ja gar nicht funktionieren.