Mutmaßliche Brandstifter haben am Samstagabend einen Feuerwehreinsatz in Leipzig im Stadt Grünau ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte einen Tannenbaum angezündet und in einen Einkaufswagen gelegt. Anschließend hätten sie den Wagen in den Fahrstuhl eines Hochhauses in der Stuttgarter Allee geschoben.