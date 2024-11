Was tun im Mahnungsfall? 1. Post sofort öffnen: Gelbe Briefe dürfen niemals ignoriert werden. 2. Widerspruch einlegen: Innerhalb von 14 Tagen muss dem Mahnbescheid widersprochen werden. So stoppt man das Verfahren. Dann ist die Gegenseite am Zug 3. Einspruch einlegen: Ist schon die nächste Stufe gezündet und der Vollstreckungsbescheid im Briefkasten: schriftlich und fristgerecht Einspruch einlegen. 4. Anwalt hinzuziehen: Besonders bei komplizierten Fällen kann rechtlicher Beistand sinnvoll sein.

Um das Verfahren in Gang zu setzen, muss nur ein Internetformular ausgefüllt und an das Mahngericht geschickt werden. Das Gericht prüft dann nicht, ob die Forderung gerechtfertigt ist, sondern schaut lediglich, ob das Formular schlüssig ausgefüllt wurde. Dann geht der erste gelbe Brief an den vermeintlichen Schuldner raus. Widerspricht dieser nicht innerhalb der Frist von 14 Tagen, kann der Gläubiger einen Vollstreckungsbescheid beantragen.