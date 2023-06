Deshalb wollen die Verbraucherschutzministerinnen und -minister der Länder, dass betroffene Schuldnerinnen und Schuldner besser über ihre Rechte informiert werden, denn es gebe in der Beschwerdeerfassung der Verbraucherzentralen jährlich tausende Beschwerden zu Inkassoforderungen, sagt Noll: "Verbraucherinnen und Verbraucher fühlen sich häufig durch diese eindringlichen und teils aggressiven Formulierungen – beispielsweise durch Androhung einer Zwangspfändung oder Ankündigung des Gerichtsvollziehers – eingeschüchtert und diese Formulierungen sind juristisch meist nicht zulässig." Aus Sorge zahlten die Verbraucherinnen und Verbraucher die Kosten aber oft trotzdem, weiß die Verbraucherschützerin.

Der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen wehrt sich gegen diese Vorwürfe. Der Verband vertritt deutschlandweit rund 500 Firmen und Geschäftsführer Dennis Stratmann sagt: "Aus unserer Sicht ist es so, dass der Gläubiger in den allermeisten Fällen durch die Hilfe des Inkassodienstleisters überhaupt erst auf Augenhöhe mit dem säumigen Verbraucher kommt. Der Gläubiger weiß in aller Regel überhaupt nicht, warum der Schuldner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt und der Inkassodienstleister hat den Auftrag, auf Augenhöhe zu vermitteln, die Gründe für das Nichtzahlen zu eruieren und dann die Zahlung im Konsens – wir sind ja größtenteils außergerichtlich unterwegs – herbeizuführen."