Oldie der Woche: "Moonlight Shadow" von Mike Oldfield

1983: Udo Lindenberg singt erstmals im "Palast der Republik" und Mike Oldfield bringt "Moonlight Shadow" heraus.



Mike Oldfields neuer Song ist zwar schon ein richtiger Ohrwurm, doch mit dem Text kommt der Keyboarder und Gitarrist überhaupt nicht klar. Mit der Gastsängerin Hazel O’Connor bastelt er schon seit Wochen fieberhaft an der Nummer: mehr als den Arbeitstitel "Moonlight Passion" und einige uninspirierte Zeilen hat er nicht aufs Papier gebracht. Die Wende kommt erst nach einem tragischen Todesfall, der in der Musikwelt für große Bestürzung sorgt: John Lennon ist in New York City ermordet worden. Nur wenige Blocks entfernt von seinem Hotel. Mike nimmt sich Zettel und Stift und notiert seine Version einer gespenstischen Mondnacht, in der ein kaltblütiger Mord geschieht.