Lord Of The Lost aus Deutschland nach ihrem Auftritt mit "Blood & Glitte" noch zuversichtlich.

Lord Of The Lost aus Deutschland nach ihrem Auftritt mit "Blood & Glitte" noch zuversichtlich.

Lord Of The Lost aus Deutschland nach ihrem Auftritt mit "Blood & Glitte" noch zuversichtlich. Bildrechte: dpa

Da sind wir wieder bei "Lovely Lena". Und auch Urgestein Ralph Siegel sieht die Hauptursache bei der Songauswahl. Beide Experten betonen, dass "Lord of the Lost" hervorragende Musiker sind, die sich - was den Frontman betrifft - sogar auch einen Lebenstraum erfüllt haben. Nur leider wurde der zum Albtraum. Irgendwie waren sie zur falschen Zeit der falsche Lord.

Falsch mit ihrer brachialen Art, Musik zu machen, in einer Zeit, in der sich Menschen vielleicht etwas anderes brauchen. Ralph Siegel störte sich daran - und hatte das auch schon vor dem Auftritt gesagt - dass das Wort "Blut" in Zeiten des Krieges vielleicht nicht so explizit in den Mund genommen werden sollte. Gefühl und Herz seien die bessere Wahl gewesen.