Zutaten:





100 gr Mandelstifte

50 gr Sonnenblumenkerne

60 gr Kürbiskerne

50 gr Walnüsse

50 gr Sesam

50 gr Rosinen oder Cranberry

300 gr weiße Schokolade oder Kuvertüre



Zubereitung:



Die Mandeln, Sonnnenblumenkerne, Kürbiskerne, Walnüsse ohne Fett in einer Pfanne hellgelb rösten und danach in eine Schüssel geben. Sesam in die Pfanne geben und ohne weitere Hitze ebenfalls kurz rösten und zu den anderen Kernen in die Schüssel geben. Danach die Rosinen oder Cranberrys dazu geben (diese kann man auch etwas zerkleinern). In der Zwischenzeit die Schokolade im Wasserbad erwärmen, bis sie gut flüssig ist und so zu den Kernen in die Schüssel geben. Alle Zutaten gut miteinander vermengen und mit zwei Teelöffeln kleine Häufchen auf Backpapier auf ein Backblech setzen und auskühlen lassen. Danach genießen!