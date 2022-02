Die Frage nach alternativen Formen sei laut Stefanowitsch schon mindestens 20 Jahre in verschiedenen Subkulturen behandelt worden. Seit etwa 2015 dränge diese Diskussion nun an die Oberfläche. Für die breite Öffentlichkeit wirke das, als würden eigene Gewohnheiten "drastisch und ganz plötzlich in Frage gestellt". Beim Umgang mit dem Sprachwandel deute sich in den Ergebnissen von MDRfragt für Stefanowitsch ein Kohorteneffekt an. "Jüngere Menschen weisen eine größere Offenheit für das Thema auf", interpretiert er die Antworten der Befragten. Sie seien durch ihr soziales Umfeld häufiger mit den Forderungen konfrontiert.