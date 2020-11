Klar, dass er sich auch selbst in die Debatte einbringt. Im Juni betrieb auch die MDR-Kommunikationsabteilung Lobbyarbeit in eigener Sache. Sie postete auf Facebook eine Animation , die Hintergründe zum Beitrag und seiner geplanten Erhöhung um 86 Cent erläutern sollte. Prompt hagelte es in den sozialen Medien zum Teil geharnischte Kritik.

In Diskussionen über das Finanzierungsmodell verweisen die Anstalten häufig darauf, dass der Rundfunkbeitrag seit 2009 nicht mehr angepasst worden ist. Den Kritikerinnen und Kritikern reicht die Erklärung der Sender, dass sie ihren Beitrag nicht selbst festlegen, sondern die Beitragshöhe in einem komplizierten Verfahren von unabhängigen Experten festgelegt wird, in der Regel nicht.

Doch was ist wirklich dran an den Vorwürfen und den Vorschlägen? Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über ein Abo-Modell wie Netflix zu bezahlen, wird auch in anderen Ländern diskutiert, zum Beispiel in Großbritannien mit Blick auf die BBC. Und sitzen in den Aufsichtsgremien der Anstalten, in den so genannten Rundfunk- und Fernsehräten, nicht immer noch ganz schön viele aktive oder ehemalige Politikerinnen und Politiker? Wer kontrolliert denn, was die öffentlich-rechtlichen Medien mit ihren knapp acht Milliarden Euro Rundfunkbeitrag-Einnahmen pro Jahr machen, wofür genau sie das Geld ausgeben? Und wie viel Mitsprachemöglichkeiten gibt es für diejenigen, für die der ganze Spaß veranstaltet wird und die ihn bezahlen – also die Bürgerinnen und Bürger?