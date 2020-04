Pressearbeit Wenn die Polizei zum Medium wird

Im normalen Polizeialltag ist das Verhältnis zwischen Ordnungshütern und Medien also ganz entspannt. Problematisch kann es bei Demonstrationen werden. Die Polizei muss das Versammlungsrecht der Teilnehmenden schützen . Und die Medienschaffenden wollen zur Berichterstattung ganz nah ran . Hier kam es zuletzt zu Missverständnissen. Der später als „Hutbürger“ bekannt gewordene Demo-Teilnehmer aus Dresden forderte ein ZDF-Team auf, nicht mehr zu filmen und wandte sich an die Polizei. Die Beamten setzten nicht etwa das Berichterstattungsrecht der Medien durch, sondern behinderten das Team bei der Arbeit, indem sie unter anderem übertrieben lang deren Presseausweise prüften. Der Fall machte deutschlandweit Negativschlagzeilen für die Polizei.

Die sozialen Medien verändern das Verhältnis zwischen der Polizei und den Medien. Die Polizei wird durch ihre Posts selbst endgültig zum Medium. Beim G20 Gipfel 2017 in Hamburg waren 35 Beamte im Social-Media-Team im Einsatz, um die Social-Media-Kanäle zu füllen. Innerhalb von zwei Tagen erreichten sie via Twitter 91 Millionen Impressions.

Eine weitere Veränderung ist die Geschwindigkeit, mit der Informationen fließen. Die Polizei erreicht so schneller die Bevölkerung - und sie erreicht Menschen, die die traditionellen Informationskanäle nicht oder nicht mehr nutzen. Die Schnelligkeit kann aber auch die Fehlerquote nach oben treiben. Das gilt für die Polizei ebenso wie für Medienschaffende.



Für die Medien sind solche Kanäle wichtige Informationsquellen. Doch darf man alles, was die Polizei meldet, ungeprüft übernehmen? In der Silvesternacht 2019/20 kam es in Leipzig-Connewitz zu Ausschreitungen. Zunächst verbreitete die Polizei am Abend eine Meldung, nach der ein Beamter so schwer verletzt worden sei, dass er notoperiert werden musste. Viele Medien übernahmen das ungeprüft. Später stellte sich das Ganze als weit weniger dramatisch dar. Und noch später musste auch die Polizei ihre Meldung relativieren.